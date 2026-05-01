お母さんのことが大好きな真っ黒い超大型犬！甘えん坊スイッチが入ると……。まるで熊に襲われているかのようなパワフルな甘え方がTikTokに投稿されると、「クマじゃないの？笑」「パワフルですねーw」「でっかい甘えん坊やね！」などの声が寄せられました。 【動画：『熊かと思ったｗｗ』母と真っ黒の超大型犬→甘えん坊スイッチが入った結果…自分の大きさを理解していない光景】 まだまだ甘えん坊な… TikTokアカ