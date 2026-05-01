視認性の高さや堅牢な作り、どのような場面でも確実に機能する信頼性に実用性と、“ミリタリーウォッチ”にロマンを感じる人は多いものの、普段使いするとなると無骨な存在感や、服装とのコーディネートが気になってしまい尻込みしてしまう人も多いのではないでしょうか。そんなミリタリーウォッチを日常に寄り添う相棒へと変えてくれるのが、今回紹介するハミルトンから登場した新作「カーキ フィールド キング デイデイト オート