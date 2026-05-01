休み明けは疲れを感じる方も多いかと思いますが、「疲れるも元気になるも、ゴールデンウィークの過ごし方次第」ということで、連休中の過ごし方について注目しました。 【写真を見る】GW明けの“疲れ”どう防ぐ？半分以上が“疲労感･心理的負担増”の調査も…ポイントは｢幸せホルモンの分泌｣ 専門家に聞く まずは、「ゴールデンウィーク」の過ごし方から見ていきます。Job総研調べによると、今年の理想