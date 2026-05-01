海の資源を生かして新たな雇用やにぎわいを生み出す、「海業」の推進に向けて、壱岐市と通信大手のKDDIが協定を結びました。 協定は、KDDIのデジタル技術と地元パートナー企業の知見などをかけ合わせて、「海業」のモデルづくりに取り組む内容です。 ※詳しくは動画をご覧ください