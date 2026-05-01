All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、埼玉県在住60歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：60歳男性同居家族構成：本人、妻（58歳）居住地：埼玉県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人500万円、妻180万円現預金：900万円リスク資産：0円車関連や急な医療費の出費に備えて、ゆうちょ銀行の定期貯金に200万円現預金90