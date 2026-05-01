バラエティー番組『かまいガチ』（テレビ朝日系）の公式X（旧Twitter）は4月30日、投稿を更新。番組から誕生したアイドルが集合したショットを公開しました。【写真】“GEININTUNE”集合ショット「イベントとかグッズも待ってます！」同アカウントは「かまいガチ発アイドル“GEININTUNE ”番組内でオリジナル曲披露！」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんを中心に、お見送り芸人しんいちさん、