◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月1日エスコンフィールド）オリックス・曽谷は6回6安打5失点（自責2）で降板し、開幕から3戦3勝とはならなかった。3回2死まで完全投球も、落とし穴が待っていた。田宮の左前打、水野の強烈な打球を三塁・宗がファンブル（記録は失策）して一、二塁。カストロに浮いた初球のフォークを左翼へ運ばれ、逆転3ランを献上した。「（エスコンは）かち上げられたらホームランが入る球