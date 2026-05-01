「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）中５日での登板となった阪神先発の村上頌樹投手（２７）は５回５失点で降板。珍しく制球に苦しみ、今季ワーストかつ巨人戦の自身ワーストとなる５失点を喫した。試合前の時点で、今季５試合に先発して３試合で失点している“鬼門”初回は三者凡退と上々の立ち上がりに見えたが、二回に落とし穴があった。ダルベック、大城と連続四球で歩かせると、増田陸には死球。３者連続四死球で無死満