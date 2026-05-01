人間ペアリング〜おいしい週末〜【漫画】本編を読む食事に合わせてワインを選ぶ「ペアリング」の魅力は、単体で味わってもおいしい料理にぴったりのワインをあわせることで、さらに深い味わいを引き出してくれるところにある。人間も、また同じ。誰と会うかによって最適なシチュエーションと料理が変わる。マキヒロチさんの『人間ペアリング〜おいしい週末〜』（スターツ出版）は、食べることも飲むことも大好き