大井競馬所属の笹川翼騎手（３１）＝米田英世厩舎＝は５月１日、大井競馬１０Ｒでスリーレジェンドに騎乗して１着。２０１３年４月の初騎乗以来、１万７９１７戦目で地方競馬通算２６００勝を達成した。笹川翼騎手「支えてくださった方々のおかげで、ここまで勝利を積み重ねてこられました。自分の仕事は依頼された馬を勝利に導くこと。それに向け、謙虚さを忘れず頑張りたい」