PRADA BEAUTYから、トライアングルロゴがそのままマルチユースコスメになった「プラダ タッチ」が新発売！今回は、気になるカラー展開とテクスチャーをご紹介します。全8色のカラーは、重ねたりグラデにしたり、イロチ買いしたくなること間違いナシ♡PRADA BEAUTYの新感覚チークが可愛すぎる♡トライアングルロゴがそのままマルチユースコスメになった「プラダ タッチ」がデビュー。ビジュがいいのはもちろんのこと、 ひ