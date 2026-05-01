◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯマリン）今季初白星を懸けて先発したロッテ・広池康志郎投手は４回９安打４失点で降板し、初勝利はお預けとなった。強風で何度も帽子を飛ばされながら７８球を投げた。自己最速は１５４キロだが、この日は風の影響もあったのか最速は１４９キロだった。今季初めて１軍に昇格した西武・ネビンに先制の左翼線適時二塁打、左中間ソロを浴び「立ち上がりから今日はまっすぐのスピード