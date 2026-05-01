将棋の棋聖戦挑戦者決定戦が１日、東京・渋谷区の将棋会館で指され、先手の羽生善治九段が服部慎一郎七段に敗れた。２３年の王将戦以来、３年ぶりのタイトル戦挑戦はかなわなかった。最終盤までリードしていたが、持ち時間（各４時間）を使い切ってから飛車を打ち込んだ一手で形勢が逆転。服部の持ち時間がなくなるまで懸命に指し続けたが、再び逆転することはできなかった。羽生は伊藤匠二冠と対戦した２５年７月の王座戦以