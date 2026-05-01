園田競馬場の阪神アーバン競馬イルミネーション点灯式が１日、競馬場内の中央広場で午後７時から行われた。カウントダウンとともに全体で８０万球を使った電飾がライトアップ。昨年の２倍の迫力に、訪れた地元住民や競馬ファンからは拍手が起こった。新イルミネーションは入場門やスタンド、パドックなどで昨年までのものからさらにグレードアップ。デザイン性に富んでおり、ゲートを模したイルミネーションなどは映えスポット