現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が1日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2024度限りで中日監督を辞任した立浪和義氏の今後について「ドラゴンズであると思うよ」と再び指揮する可能性があることに言及した。「歴代の監督っていうのは2回までしているからね。1回ダメでも、2回はチャンスがあるんだろうと思う」3年連続最下位に終わりユニホーム