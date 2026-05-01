YouTuberアイドルグループ・リアルピースが1日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズの試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げた。【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピースリーダーのかずぅとなおがセレモニアルピッチに臨んだ。終了後、かずぅは「今日はあがりにあがってしまっていたんですが、めちゃくちゃ楽しかったです！出番