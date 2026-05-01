◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年5月1日エスコンＦ）日本ハム・カストロが3回に先制の4号3ラン、万波が6回に9号ソロを放った。チームの1試合複数本塁打は3本塁打が出た4月15日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来14試合ぶり。ペースダウンしていたチーム総本塁打もこの時点で「37」と再加速した。4回にはスクイズも決めた万波。9号はリーグ単独トップを更新する一発となった。