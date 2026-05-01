歌手の華原朋美さんが5月1日、19都市を巡るコンサートツアーの開催を発表。また、病気が見つかり手術を受けたことも明かしました。【映像】華原朋美がXに投稿した内容8月30日の埼玉公演を皮切りに、2027年3月7日の奈良公演まで、19都市19公演を予定している華原さん。2025年9月の30周年記念コンサート後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けたことも明かしました。治療は終了しているということです。華原さんは