東日本大震災の被災地を活気づけようと福島県浪江町で結成された８人組アイドルグループ「ＬｕｍｉＵｎｉｏｎ（ルミユニオン）」が４月２９日、同町の「道の駅なみえ」でラストライブに臨んだ。大勢のファンから熱い声援を受け、約６年半の活動に幕を下ろした。ルミユニオンは、町がアイドルグループ「ももいろクローバーＺ」へライブ出演と町を元気づける活動を手紙で依頼したことがきっかけで結成された。ももクロの佐々木彩