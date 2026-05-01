火事があったのは芽室町東めむろ1条南1丁目にある住宅です。2026年5月1日午後4時半ごろ、「建物全体から煙がでている」と消防から通報が入りました。消防によると火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、家に住む成人男性がけがを負い、病院に搬送されたということです。警察と消防は詳しい出火原因を調べています。