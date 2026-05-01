長与町の60代の女性が現金約150万円をだまし取られるニセ電話詐欺の被害があり、警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますと4月27日、長与町の60代の女性の自宅に、町の介護保険課の職員を名乗る男から「介護保険料の払い戻しがある」などと電話がありました。 その後、県内の銀行員を名乗る男からも電話があり、「支店では自動振り込みができないのでショッピングセンターのATMに行ってほしい」と言われました。