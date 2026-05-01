５月１日は「メーデー」です。２０２６年は物価高に加え、中東情勢悪化などの影響で労働環境も厳しさを増しています。札幌の大通公園で開催されたのは、連合北海道による労働者の祭典・全道メーデー大会です。主催者の発表でおよそ３０００人が参加し、賃金アップや労働環境の改善などを訴えました。（運送業）「賃上げはされているんですけれども、実質賃金ってあるじゃないですか、その部分でみるとまだ