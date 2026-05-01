県内でニセ電話詐欺の被害が相次いでいます。 ニセ電話詐欺の被害に遭ったのは、県内の60代の女性です。 警察によりますと今年1月、女性はTikTokで「投資の銘柄を教えます」という動画にアクセスし、投資のアシスタントを名乗る人物とLINEでやりとりを始めました。 その後、「投資を行うには手出しの資金が必要になる」などのメッセージを受け取り、これを信じた女性は今年3月からの1か月間で8回にわたり、現金約900万