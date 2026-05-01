青切符導入から1か月、周知は進んでいるんでしょうか? 【写真を見る】青切符交付は愛知251件 岐阜2件 三重０件 導入から1か月周知は進んだか 全国の自転車利用率にも注目 なぜ四国・瀬戸内で利用率高い？長崎が最下位なぜ？ （大石邦彦アンカーマン）自転車にも青切符制度が導入された事実は広く認知されていますが、細かい違反行為までは知らないという方も多いのではないでしょうか。まずは、主な反則行為と反則金を見て