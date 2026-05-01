＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞昨年末に亡くなった尾崎将司さんへの追悼の思いから、11年ぶりに3タックのパンツでプレーしている池田勇太が「69」とスコアを伸ばし、トータル3アンダーの暫定16位タイに浮上した。【写真】3タックを着こなして一時代を築いたジャンボさん3年に及んだ顎偏位症の治療から復活を期す40歳。ジャンボさんが大会最多タイの5勝を上げたクラ