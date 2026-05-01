◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。先発した村上頌樹投手が5回98球で交代した判断に疑問を呈した。岡田顧問は「悪いときは変化球を打たれる。いいときは低めの真っすぐが伸びて、バッターはボールと思って見送る」というのが村上の本来の持ち味であることを指摘し、この日の状態は良くないとした上で「基本的には村上