大相撲の元横綱・白鵬翔氏（41）が1日に自身のYouTubeチャンネルで公開された動画で元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏（45）と初の対談を行った。白鵬氏は41歳の誕生日を迎えた3月11日にチャンネルを開設。この日公開の動画は「【初対談】朝青龍さんと初めて語り合った夜」のタイトルで、現役時代にしのぎを削ったダグワドルジ氏とモンゴルで深夜3時まで語り合ったという。「相撲を辞めたいと思った瞬間」「日