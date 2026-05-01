園田競馬場（阪神アーバン競馬＝HUK）で1日夜、イルミネーション点灯式が行われた。15日からの金曜日ナイターに向け、地元住民を招いて盛大に開催。今年は昨年比2倍となる80万個の電飾を使用し、より彩度が上がり華やかになった。入場ゲート、パドックなどがまぶしい輝きを放つ中、来場者に最も人気だったのが芝生広場にある光のトンネル。特に子どもたちには大人気で、トンネルをくぐるために順番待ちの列ができるほどだっ