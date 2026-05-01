将棋の第97期棋聖戦挑戦者決定戦は1日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、服部慎一郎七段が羽生善治九段を破り、藤井聡太棋聖への挑戦を決めた。前人未到のタイトル通算100期を目指す羽生九段は挑戦権獲得を逃した。