１日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比２２３円２５銭（０・４７％）高の４万７７５０円６８銭となった。中東情勢の緊張緩和期待で買われる日があった一方、原油価格の高止まりに伴う物価上昇（インフレ）懸念などで売りも広がり、週間の値動きは小幅となった。日経平均株価（２２５種）は、前週末比２０３円０６銭（０・３４％）安の５万９５１３円１２銭だっ