元モーニング娘。の新垣里沙（３７）が１日、自身のＳＮＳを更新。第１子を妊娠したことを報告した。新垣は２０２２年６月、元芸人でＹｏｕＴｕｂｅのカメラマン、「ヤスタケ」こと山口安威氏（４７）との再婚を発表していた。ＳＮＳでは夫婦ツーショット写真とともに、「この度私たちの元へ新しい命がやってきてくれました」と報告。「小さくて愛おしい命を大切に無事に産まれてきてくれることを願って」「出産まで穏やか