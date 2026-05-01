元AKB48／SKE48の山内鈴蘭（31）が1日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。ゴルフ場でお相手の男性と手をつなぐツーショットも公開した。インスタグラムなどで、直筆のメッセージを投稿。「応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いこせてただいている方と結婚する選びとなりました」と報告した。「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすること