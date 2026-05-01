ソフトバンク・山川穂高内野手（３４）が１日の楽天戦（みずほペイペイ）に「７番・一塁」で先発出場したが、２打席に凡退して自己ワーストを更新する２８打席連続無安打となった。山川は２回の第１打席、内角の直球に詰まらされ二直に倒れた。４回の第２打席は二死一、二塁と先制の好機で打席に。なんとか一本出したいところだったが、またしても内角の変化球に詰まらされて一飛と快音は聞かれず、先制とはならなかった。こ