歌手の華原朋美（５１）がコンサートツアー「ｋａｈａｌａｔｏｍｏｍｉＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃｓｏｎｇｓ♡」を開催することを１日、発表した。同ツアーは、８月３０日に行われる埼玉・三郷市文化会館での公演を皮切りにスタートする。日本１９都市１９公演の開催予定だ。華原は「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり１２月の仕事を終えて入院して４時間以