米NVIDIAは4月28日（現地時間）、先般発表したゲーミングモニター規格「G-SYNC Pulsar」対応製品に対して、ファームウェアアップデートの提供を開始した。利用できるのはバージョン1.1.6。G-SYNC Pulsarゲーミングモニターにファームウェアアップデート。ASUS/Acer/AOC/MSIなどでG-SYNC Pulsarは、グラフィックスとの強力な協調動作によってモーションブラーを低減させる最新ゲーミングモニター規格。モニター側にNVIDIAとMediatek