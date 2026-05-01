慰霊式の行われた水俣市と中継がつながっています。 私は慰霊式が開かれた熊本県水俣市の公園にいます。八代海を挟んであちらには鹿児島県の長島町や出水市が見えます。 水俣病の公式確認から今月1日で70年。被害に苦しむ人たちは一日も早い解決を求めています。 （水俣病被害者 村山悦三さん・81）「早く水銀の垂れ流しをやめておけば、被害者は少なかったと思う」 八代海沿岸の出水市で生まれ育った村山悦三さん（81）で