【モデルプレス＝2026/05/01】女優の木村文乃が4月30日、自身のInstagramを更新。手作りのロコモコを公開し、話題となっている。【写真】38歳ママ女優「オシャレ」と話題の豪華手料理◆木村文乃、手作りの煮込みロコモコ公開木村は「昨日のごはんでした」「煮込みロコモコ」とつづり、写真を投稿。ご飯の上に角切りにしたトマトやアボカド、煮込みハンバーグと目玉焼きが載ったロコモコを披露している。また「みんなゴールデンウィ