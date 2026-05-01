放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。4月26日（日）の放送は、フリージャーナリストの堀潤さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、堀潤さん、宇賀なつみ◆NHK入局時から大切にしていた心構え堀さんは1977年生まれ。立教大学を卒業後、NHKに入局し、キャスターと