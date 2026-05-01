ドル円再び急落場面も、前日終値付近に戻すメーデーで取引閑散＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、きょうもドル円が急落して始まった。157円台前半から一時155円台半ばまで下落。しかし、すぐに買い戻しが入ると前日NY終値156.59を挟んだ揉み合いへと落ち着いた。日銀当座預金動向から推計して、30日の為替介入規模は約5.4兆円の可能性と報じられた。本日の円買いの動きもその一環の可能性が指摘される。一連