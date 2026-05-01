１日午後７時５３分、長野地方気象台は気象警報を全て解除しました。北部では、１日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。長野県では、１日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。