元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（３７）が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで第１子妊娠を公表した。新垣は夫のＹｏｕＴｕｂｅカメラマン・ヤスタケ（山口安威）と笑顔で画面に登場すると「今日はうれしい報告があり、動画を回しています。この度、新しい命を授かりました〜！やった〜！」と報告。「とってもうれしいご報告を応援してくださってる皆様に、こうしてできてることがうれしい」と続けると「私の中で