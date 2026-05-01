◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１日・神宮）ヤクルト・サンタナ外野手が６試合ぶりの７号２ランを放った。４回１死二塁、カウント１―２から外角寄りのシンカーを逆らわず右方向へ。打球は右翼ポール際へと落ちた。４月２４日の中日戦（バンテリンドーム）以来となる一発を「追い込まれていたのでしっかりとボールを見て自分のポイントで打つことができました」と振り返った。この時点でトップを走る阪神の佐藤ら