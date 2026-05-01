ふわふわ厚焼き卵サンドがレンジで作れる 見た目も味も満足できるふわふわ厚焼き卵サンド、自分で作るのは難しそうと思っている方も多いかと思います。今日は、そんなふわふわ厚焼き卵サンドをお家で作れるレシピをご紹介します。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 卵を混ぜて耐熱容器に 卵、だし、水などを混ぜて耐熱容器に入れ、電子レンジで1分加熱します。 一度取り出して混