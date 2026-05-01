金鯱賞５着のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟大賞典・芝２０００メートル）へ向かう。鞍上はクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝となることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが５月１日までに、ホームページで発表した。同騎手とは１月のアメリカＪＣＣ（２着）以来、２戦ぶり５度目のコンビ。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム