2日(土)にかけて東北では暴風が吹き荒れそうです。関東〜西日本は、2日(土)は朝から晴れて汗ばむ陽気となるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■5月は満月が2回2日未明に1回目の満月今年の5月は満月が2回訪れます。1回目はこのあと2日(土)の午前2時23分。この時間は寝ている方も多いですし、東北や北日本では雨が残るでしょう。2日(土)の夜には満月の時刻は過ぎるものの、全国の広い範囲で「ほぼまん丸」のお