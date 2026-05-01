将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦挑戦者決定戦が5月1日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われ、羽生善治九段（55）は服部慎一郎七段（26）に敗れ、藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を逃した。前人未到となるタイトル獲得通算「100期」の大台をかけ、第72期王将戦以来3年ぶりとなるタイトル戦出場を目指したが、あと一歩届かなかった。勝利した服部七段は、自身初となるタイトル挑戦を決めた。【中