現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が1日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代に選手、監督としてともに戦った立浪和義氏の打撃について語った。通算2480安打を放ち、487二塁打の日本記録を持つ立浪氏に落合氏は「打つことに関して言うと誰から教わったとかっていうことはないんじゃないのかなと思う。自分で考えながらあそこまでの数字を