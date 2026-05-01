フェムケアが浸透しつつある昨今。バストトップの色や黒ずみは、地味に悩んでいる人が多いのでは？バストトップの色は体質や遺伝によるものが多く、生まれつきの色はメラニン色素の量で決まります。メラニン色素の量は遺伝の要素が大きく、日本人のバストトップの色はベージュから茶色が一般的。日本人で生まれつきうっすら桜色みたいなピンク色というのはめずらしいことです。ただ、できれば、ピンク色に近づきたい......。そんな