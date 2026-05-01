Ayumu Imazuが、5月13日にリリースするニューアルバム『CLASSIC』より、表題曲「CLASSIC」を本日5月1日に先行配信。また、MVも公開となった。 （関連：【映像あり】Ayumu Imazu、洋画のような世界観でダンスパフォーマンスを披露する「CLASSIC」MV） 本楽曲は、音楽プロデューサー Boy Blueとの作品で、遊び心と大人らしさが融合した、キャッチーでありながら品性を感じさせる一曲。Ayu