香川県高松市は殺処分される犬や猫を減らすため、飼い主が見つかるまで一時的に保護する新たな施設を建設し、きょう（1日）落成式が行われました。 【写真を見る】保護した犬や猫を一時的に保護する新たな施設の落成式最大50頭を保護し訓練など【香川・高松市】 落成式には高松市の大西市長らが出席し、テープカットをしました。 高松市池田町の「高松市動物管理ステーション」は、総事業費約5億6,400万円をかけ